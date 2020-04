I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giulio non dovrà più percorrere 1 chilometro per seguire le lezioni: “Da oggi ha internet a casa”



La storia a lieto di fine di Giulio, 12enne di Scansano, in provincia di Grosseto, costretto a studiare in aperta campagna perché non funzionava internet nella sua casa a causa di un guasto alla linea telefonica. L’annuncio del viceministro dell’Istruzione Anna Ascani: “Da oggi ha una connessione e potrà seguire le lezioni senza dover camminare ogni giorno un chilometro per trovare la rete”.

