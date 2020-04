I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giuseppe, diabetico e invalido: “Sto facendo la quarantena in macchina, ho bisogno di una casa”



Giuseppe e la sua compagna vivono a Cesena e fino a due anni fa nel programma di protezione per i collaboratori di giustizia, ma dopo una denuncia fatta dal vecchio vicino adesso vivono in macchina e chiedono aiuto. “Non voglio morire per strada, ho soltanto bisogno di una casa popolare” è l’appello del 59enne di origine campana, con diversi problemi di salute.

