Gli esami di Stato di persona: il piano del governo per la fase due



Il governo sta studiando a un piano per far sì che gli esami di Stato possano essere svolti in conferenza personale. Lo ha annunciato il premier Conte nella conferenza stampa sul nuovo decreto in vigore dal 4 maggio e sulla cosiddetta Fase 2: il presidente del Consiglio ha inoltre confermato la chiusura delle scuole fino a settembre.

