Grado. Va a fare la spesa 11 volte in un giorno, i vigili le fanno una multa di 280 euro



I fatti sono avvenuti sabato nel comune triestino di Grado. L’ anziana era stata notata più volte dai vigili nell’arco della stessa giornata in strada mentre faceva piccoli acquisti alimentari. Nonostante fosse stata ammonita a stare in casa, non ha voluto dare ascolto alla polizia locale che alla fine l’ha sanzionata.

