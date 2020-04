I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Guarito il ‘paziente 1’ della provincia di Varese: a 85 anni ha sconfitto il coronavirus



È stato dimesso dall’ospedale il paziente 1 della provincia di Varese, un uomo di 85 anni ricoverato per i sintomi del coronavirus e oggi giudicato guarito e trasferito in un’altra struttura. Le B”uone notizie non finiscono! Continuiamo così”, ha commentato l’Asst Sette Laghi sui suoi profili social.

