I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Hailey Baldwin esperta di skincare: rivela i segreti per avere una pelle perfetta



Volete una pelle splendida come Hailey Baldwin? La modella ha approfittato della quarantena per dare dei consigli beauty ai fan. Oltre ad assumere vitamina C contro i brufoli, ha rivelato anche la maschera “fai da te” che usa per avere il viso luminoso.

Continua a leggere



Volete una pelle splendida come Hailey Baldwin? La modella ha approfittato della quarantena per dare dei consigli beauty ai fan. Oltre ad assumere vitamina C contro i brufoli, ha rivelato anche la maschera “fai da te” che usa per avere il viso luminoso.

Continua a leggere

Continua a leggere