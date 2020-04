I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Ho dovuto curare in casa mio marito con Febbre alta per una settimana, ora è in terapia intensiva”



La denuncia di una 67enne di Bolzano costretta ad accudire il marito 72ene in casa per una settimana nonostante continue chiamate a medici e numeri di emergenza. “Ci dicevano di non intasare gli ospedali ma ora è in terapia intensiva in gravissime condizioni Perché, nessuno ha capito o voluto capire quando già da un mese si moriva di Coronavirus?” si chiede la donna.

