I dati del 27 aprile spiegati: contagi zero in cinque settimane, fase 2 permettendo



I dati di oggi sull’emergenza Coronavirus in Italia sono tra i più positivi di sempre: pochi contagi, pochi decessi e comunque molti guariti nonostante i pochissimi tamponi effettuati su persone già positive. Molise e Basilicata per la prima volta a zero contagi. A questo ritmo, fine dell’emergenza a fine maggio, se la fase 2 non fa ripartire i contagi.

