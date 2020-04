I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati del 28 aprile spiegati: sei regioni (e mezza) con meno di dieci contagi da Coronavirus



Sei regioni, più Bolzano con meno di dieci contagi, 24 province a zero, e dodici regioni su venti con meno di dieci decessi: queste sono le buone notizie di oggi sull’emergenza Coronavirus in Italia. Buone notizie arrivano anche dal Piemonte, in cui i casi si sono dimezzati rispetto alla scorsa settimana.

