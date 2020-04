I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati del 29 aprile spiegati: che miglioramento, rispetto a una settimana fa



Da mercoledì scorso a oggi, 1290 contagi e più di 100 morti in meno. Un bel segnale di un’epidemia di Coronavirus in Italia che sta lentamente, ma inesorabilmente, finendo. Altra buona notizia: nel giro di un mese il numero dei ricoveri in terapia intensiva si è più che dimezzato. Molise e Basilicata di nuovo a zero casi.

