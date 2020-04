I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati dell’ISS: in Italia tasso mortalità più alto che in altri paesi, 2 decessi su 3 sono over 70



Secondo gli ultimi dati resi noti dall’Istituto superiore di Sanità, in Italia il tasso di mortalità per Covid-19 è maggiore che in altri paese, raggiungendo l’11,8 per cento. Tra le vittime, quasi il 70% sono uomini e due su tre hanno più di 70 anni. Si registrano sei decessi tra i 20 e i 29 anni, che rappresentano a livello percentuale lo 0,1% del totale.

Continua a leggere



Secondo gli ultimi dati resi noti dall’Istituto superiore di Sanità, in Italia il tasso di mortalità per Covid-19 è maggiore che in altri paese, raggiungendo l’11,8 per cento. Tra le vittime, quasi il 70% sono uomini e due su tre hanno più di 70 anni. Si registrano sei decessi tra i 20 e i 29 anni, che rappresentano a livello percentuale lo 0,1% del totale.

Continua a leggere

Continua a leggere