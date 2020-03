I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati sul coronavirus di Roma e del Lazio di martedì 31 marzo



Le ultime notizie di oggi, martedì 31 marzo vedono Contigliano in provincia di Rieti terza zona rossa del Lazio, in quarantena fino all’11 aprile, per l’elevato numero di casi registrati. Nicola Zingaretti è ormai negativo a entrambi i test. Ieri record di guariti nella regione, 59, mentre i contagi salgono a 208.

