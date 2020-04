I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati sul Coronavirus in Italia spiegati: il boom di guariti avvicina la fine della pandemia



3033 guariti da Coronavirus in Italia, a fronte di 66mila tamponi: un doppio record che induce all’ottimismo su una sempre più rapida fine della pandemia. Attenzione alla Puglia, però, che per il secondo giorno di fila fa registrare più di cento casi. E a una mortalità che in Lombardia è ancora tanto, troppo, alta.

