I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I multati. Sorpreso in bici a Firenze: “Scappato da moglie e figlie”. Il record? Di un riminese



Chi proprio non ce la fa a stare in casa con la famiglia e preferisce essere multato, chi invece ha provato a raggiungere moglie e figli al mare, chi scappa dai controlli in scooter, chi colleziona verbali: storie di ordinaria ribellione, prontamente individuate e sanzionate dalle forze dell’ordine.

Continua a leggere



Chi proprio non ce la fa a stare in casa con la famiglia e preferisce essere multato, chi invece ha provato a raggiungere moglie e figli al mare, chi scappa dai controlli in scooter, chi colleziona verbali: storie di ordinaria ribellione, prontamente individuate e sanzionate dalle forze dell’ordine.

Continua a leggere

Continua a leggere