I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I sindaci lombardi scrivono a Fontana: “Tamponi, Rsa e mascherine: cosa state facendo?”



I sindaci di sette capoluoghi lombardi hanno scritto una lettera al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per chiedere delucidazione in merito a diversi temi che riguardano l’emergenza coronavirus: dal mancato arrivo dei dispositivi di sicurezza individuali ai mancati tamponi a chi presenta sintomi e ai suoi famigliari sino alla questione delle Rsa. “Cosa sta facendo la regione Lombardia in merito?”, chiedono i sindaci di Bergamo, Brescia, Cremona, Milano, Varese, Mantova e Lecco.

Continua a leggere



I sindaci di sette capoluoghi lombardi hanno scritto una lettera al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per chiedere delucidazione in merito a diversi temi che riguardano l’emergenza coronavirus: dal mancato arrivo dei dispositivi di sicurezza individuali ai mancati tamponi a chi presenta sintomi e ai suoi famigliari sino alla questione delle Rsa. “Cosa sta facendo la regione Lombardia in merito?”, chiedono i sindaci di Bergamo, Brescia, Cremona, Milano, Varese, Mantova e Lecco.

Continua a leggere

Continua a leggere