I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ieffi, accusato di truffa da 15 milioni sulle mascherine: “Volevo solo aiutare il mio paese”



Antonello Ieffi, imprenditore 42enne, è stato arrestato giovedì scorso dalla guardia di Finanza con l’accusa di truffa ai danni dello stato per aver cercato di partecipare a un bando Consip da oltre 15 milioni di euro per la fornitura di mascherine pur non essendo in possesso dei requisiti minimi.

Continua a leggere



Antonello Ieffi, imprenditore 42enne, è stato arrestato giovedì scorso dalla guardia di Finanza con l’accusa di truffa ai danni dello stato per aver cercato di partecipare a un bando Consip da oltre 15 milioni di euro per la fornitura di mascherine pur non essendo in possesso dei requisiti minimi.

Continua a leggere

Continua a leggere