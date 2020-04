I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il bollettino del 10 aprile spiegato: ricoverati in calo, ecco la vera buona notizia della settimana



Dimenticate riaperture a breve, cali repentini dei contagi di Coronavirus e fasi 2: la vera buona notizia è che per tutta la settimana sono diminuiti ricoverati e pazienti in terapia intensiva. L’epidemia non è finita, l’emergenza sanitaria nemmeno, ma nella settimana di Pasqua questo è un ottimo auspicio. Occhio a uscire però: “Ci sono sempre più asintomatici in giro”, avverte Giovanni Forti, data analyst di YouTrend.

