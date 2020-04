I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il bollettino del 15 aprile spiegato: ormai il Coronavirus corre solo a Milano e Torino



Contagi in calo in tutta Italia, ma il 24% dei nuovi casi sono a Milano e Torino sempre più ultimi grandi focolai dell’epidemia di coronavirus in Italia: “Questo non vuol dire che i milanesi e i torinesi siano indisciplinati – commenta Giovanni Forti, data analyst di YouTrend -, ma che un virus nelle grandi città è molto più difficile da arginare. Zero casi? A questo ritmo ne usciremo nella seconda metà di giugno”.

