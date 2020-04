I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il bollettino del 17 aprile spiegato: la discesa continua, ma occhio ai piccoli focolai del Nord



Record di tamponi e di guariti e una media mobile che fissa il traguardo dello “zero contagi” di Coronavirus in Italia al 17 di aprile. Eppure, ci sono ancora dei focolai che destano preoccupazione: quello delle grandi città e quello dei piccoli focolai del Nord, in cui i tassi di crescita sono alti e in crescita.

