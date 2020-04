I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il bollettino del 20 aprile spiegato: il giorno meno buio dall’inizio della pandemia



È lunedì, il giorno dei dati inaffidabili. Però il bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus in Italia consegna il più basso numero di nuovi contagi e un numero di casi attivi per la prima volta in diminuzione dall’inizio della pandemia. Buone notizie da Piemonte e Lombardia, anche. Zero contagi? La media mobile dice 20 maggio.

Continua a leggere



È lunedì, il giorno dei dati inaffidabili. Però il bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus in Italia consegna il più basso numero di nuovi contagi e un numero di casi attivi per la prima volta in diminuzione dall’inizio della pandemia. Buone notizie da Piemonte e Lombardia, anche. Zero contagi? La media mobile dice 20 maggio.

Continua a leggere

Continua a leggere