I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il bollettino del 6 aprile spiegato: oggi solo buone notizie (o quasi)



Giornata di dati positivi: per la prima volta dal 17 marzo, ci sono stati meno di 3600 contagi da Coronavirus in Italia e per il terzo giorno di fila calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva. “Per arrivare al picco deve solo crescere il numero dei guariti”: così Giovanni Forti data analyst di YouTrend commenta i dati della Protezione Civile: “Ormai i contagi che vediamo avvengono in famiglia o nelle strutture sanitarie”.

Continua a leggere



Giornata di dati positivi: per la prima volta dal 17 marzo, ci sono stati meno di 3600 contagi da Coronavirus in Italia e per il terzo giorno di fila calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva. “Per arrivare al picco deve solo crescere il numero dei guariti”: così Giovanni Forti data analyst di YouTrend commenta i dati della Protezione Civile: “Ormai i contagi che vediamo avvengono in famiglia o nelle strutture sanitarie”.

Continua a leggere

Continua a leggere