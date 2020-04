I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il bollettino del 7 aprile spiegato: finalmente siamo arrivati al picco



Contagiati in calo, guariti in forte aumento, decessi in lieve diminuzione: la fase più dura dell’epidemia di Coronavirus sembra essere ormai alle spalle: “Oggi non solo la Lombardia, ma anche Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Umbria registrano un numero di casi attivi negativo: è la prima volta che accade”.

