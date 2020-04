I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il cardinale Pell è stato assolto ed è libero: era accusato di aver abusato dei chierichetti



Il porporato era stato condannato a 6 anni in appello, ma l’Alta Corte in Australia l’ha rimesso in libertà. Il proscioglimento ha rimediato ad “una seria ingiustizia”, ha detto il cardinale 78enne. E il Papa prega a Santa Marta per “tutti quelli che soffrono per ingiuste sentenze”.

