Il commissario Arcuri: “L’alternativa all’app Immuni è restare chiusi in casa”



L’alternativa all’app ‘Immuni’ sarebbe non alleggerire misure, privandoci di quote importanti di nostra libertà come in queste settimane è accaduto. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, in conferenza stampa alla Protezione civile, per poi specificare: “Sarà garantita sicurezza e privacy nel tracciamento”.

