I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il coraggio di Ousman, picchiato mentre blocca il rapinatore di una farmacia: “Gesto bellissimo”



Il gesto di altruismo di Ousmane Drammeh, richiedente asilo originario del Senegal, diventato un piccolo eroe a Torino dopo aver sventato una rapina in una farmacia nel quartiere Falchera: dopo aver sentito due donne urlare, è intervenuto ma è stato picchiato dai familiari dei malviventi. “Hai fatto qualcosa di bellissimo. In barba al rischio non solo di venire aggredito (cosa che è poi avvenuta), ma anche contagiato, hai rischiato per aiutare qualcuno”.

Continua a leggere



Il gesto di altruismo di Ousmane Drammeh, richiedente asilo originario del Senegal, diventato un piccolo eroe a Torino dopo aver sventato una rapina in una farmacia nel quartiere Falchera: dopo aver sentito due donne urlare, è intervenuto ma è stato picchiato dai familiari dei malviventi. “Hai fatto qualcosa di bellissimo. In barba al rischio non solo di venire aggredito (cosa che è poi avvenuta), ma anche contagiato, hai rischiato per aiutare qualcuno”.

Continua a leggere

Continua a leggere