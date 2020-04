I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Coronavirus siamo noi. E l’unico vero antivirus è la cura per la Terra



Distruggiamo le foreste pluviali, alleviamo animali in condizioni disumane, viaggiamo in aereo da un capo all’altro del mondo senza sosta, e respiriamo aria inquinata, intrisa di veleni e polveri sottili. Forse è il caso di dirselo forte e chiaro: se un virus ha fatto tanti danni nel mondo la colpa è soprattutto nostra. E ora occorre cambiare, se non vogliamo accada di nuovo.

