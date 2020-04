I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il decreto Cura Italia sarà anche Salva Napoli: emendamento eviterà il dissesto del Comune



Un emendamento della senatrice Paola Nugnes (ex M5S ora Gruppo Misto) al Decreto Cura propone di sospendere fino al 31 dicembre tutte le procedure per i piani di riequilibrio finanziario pluriennale e i dissesti degli Enti locali e blocca gli aumenti dei tributi locali connessi ai piani di rientro dei Comuni in pre-dissesto come Napoli. I controlli della Corte dei Conti sul bilancio, infatti, stanno continuando e c’è il rischio del crac.

Continua a leggere



Un emendamento della senatrice Paola Nugnes (ex M5S ora Gruppo Misto) al Decreto Cura propone di sospendere fino al 31 dicembre tutte le procedure per i piani di riequilibrio finanziario pluriennale e i dissesti degli Enti locali e blocca gli aumenti dei tributi locali connessi ai piani di rientro dei Comuni in pre-dissesto come Napoli. I controlli della Corte dei Conti sul bilancio, infatti, stanno continuando e c’è il rischio del crac.

Continua a leggere

Continua a leggere