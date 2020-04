I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Magrini è positivo al Coronavirus



Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), è risultato positivo al Coronavirus. Magrini è in isolamento e sta bene. Le persone che sono entrate in contatto con lui negli scorsi giorni dovranno stare in stato di isolamento domiciliare in attesa di verificare un eventuale contagio.

