Il figlio di Johnny Depp, Jack, compie 18 anni: la sorella Lily posta una foto rara



Il figlio di Johnny Depp e Vanessa Paradis, Jack, ha compiuto 18 anni e la sorella Lily Rose lo mostra al pubblico in una delle sue rare foto. C’è sempre stato molto riserbo da parte del ragazzo e della famiglia tutta, infatti sono pochissime le foto del ragazzo che circolano per sua volontà in rete.

