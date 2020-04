I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il giornalista Will Reeve, in diretta da casa, non si accorge di essere ripreso in mutande



Durante il periodo del lockdown gran parte dei lavoratori si è adeguata alla modalità di smart working, che permette senza dubbio una certa libertà, quanto meno in fatto di abbigliamento. Deve aver pensato la stessa cosa il giornalista Will Reeve che in collegamento con Good Morning America è stato ripreso in diretta mentre indossava solo metà del completo, mostrando di avere solo le mutande sotto la giacca. Un’immagine che in poche ore è schizzata tra i trend di Twitter.

