I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il governatore Zaia rilancia: “Per fase due non complichiamoci la vita, allentare le regole”



“La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche ma si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato” ha spiegato Zaia, ricordando: “Siamo in un limbo e dobbiamo convivere con il virus che ci sarà sempre, a meno che non si voglia aspettare l’ultimo negativizzato”.

Continua a leggere



“La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche ma si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato” ha spiegato Zaia, ricordando: “Siamo in un limbo e dobbiamo convivere con il virus che ci sarà sempre, a meno che non si voglia aspettare l’ultimo negativizzato”.

Continua a leggere

Continua a leggere