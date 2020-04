I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il governo ha scelto la app per il tracciamento dei contagi: si chiama Immuni



Il governo ha scelto “Immuni” come app per il tracciamento dei casi di Coronavirus. La app, progettata da Bending Spoons, eccellenza italiana nel campo dello sviluppo di app per iOS, assieme ad altre realtà come il centro medico Santagostino di Luca Foresti, sarà disponibile nel giro di qualche settimana: “Pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza”.

