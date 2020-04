I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il misterioso caso di Bianca, ancora positiva dopo 56 giorni e sei tamponi: “Non ce la faccio più”



Bianca è una ragazza di 22 anni di origine rumena che vive da sempre a Bologna: è stata la prima contagiata dal Covid-19 nel capoluogo emiliano ma dopo oltre 50 giorni in isolamento e ben cinque tamponi negativi (uno in realtà ha dato esito “incerto”) non ha ancora terminato la sua lunghissima quarantena. “Sto bene, non ho più sintomi da inizio marzo -racconta a Fanpage.it-. Non ce la faccio più: non vedo l’ora di poter uscire anche solo per una passeggiata”

Continua a leggere



Bianca è una ragazza di 22 anni di origine rumena che vive da sempre a Bologna: è stata la prima contagiata dal Covid-19 nel capoluogo emiliano ma dopo oltre 50 giorni in isolamento e ben cinque tamponi negativi (uno in realtà ha dato esito “incerto”) non ha ancora terminato la sua lunghissima quarantena. “Sto bene, non ho più sintomi da inizio marzo -racconta a Fanpage.it-. Non ce la faccio più: non vedo l’ora di poter uscire anche solo per una passeggiata”

Continua a leggere

Continua a leggere