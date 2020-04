I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Papa ai giovani: “Guardate ai veri eroi, non a chi ha i soldi. Spendete la vita per gli altri”



Sono ufficialmente iniziati i riti della Settimana Santa, per la prima volta senza processione e senza fedeli per l’emergenza Coronavirus. La celebrazione in onda sul sito del Vaticano. “Nel dramma della pandemia, Gesù dice a ciascuno: ‘Coraggio: apri il cuore al mio amore. Sentirai la consolazione di Dio, che ti sostiene'” ha detto Bergoglio nell’omelia.

Continua a leggere



Sono ufficialmente iniziati i riti della Settimana Santa, per la prima volta senza processione e senza fedeli per l’emergenza Coronavirus. La celebrazione in onda sul sito del Vaticano. “Nel dramma della pandemia, Gesù dice a ciascuno: ‘Coraggio: apri il cuore al mio amore. Sentirai la consolazione di Dio, che ti sostiene'” ha detto Bergoglio nell’omelia.

Continua a leggere

Continua a leggere