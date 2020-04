I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il premier Conte: “Prezzo fisso per le mascherine a 50 centesimi”



Nessun obbligo di mascherina quando si esce ma quando si è in luoghi chiusi affollati ed è necessario proteggere le vie respiratorie. E in assenza delle mascherine è possibile proteggersi anche con mascherine auto-prodotte in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera, così come descritto nel dpcm. Intanto il premier Conte ha annunciato che si è deciso di mettere un prezzo fisso alle mascherine chirurgiche di 50 centesimi.

Continua a leggere



Nessun obbligo di mascherina quando si esce ma quando si è in luoghi chiusi affollati ed è necessario proteggere le vie respiratorie. E in assenza delle mascherine è possibile proteggersi anche con mascherine auto-prodotte in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera, così come descritto nel dpcm. Intanto il premier Conte ha annunciato che si è deciso di mettere un prezzo fisso alle mascherine chirurgiche di 50 centesimi.

Continua a leggere

Continua a leggere