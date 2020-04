I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il premio di 100 euro per i dipendenti che hanno lavorato in sede sarà automatico da aprile



L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che i sostituti d’imposta riconosceranno il bonus di 100 euro, per il mese di marzo, ai lavoratori dipendenti rimasti in sede, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

