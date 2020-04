I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il premio Nobel per la Pace a medici e infermieri



Perché non assegnare il Premio Nobel per la Pace a medici e infermieri impegnati nel fronteggiare l’emergenza coronavirus in tutto il mondo? La proposta è nata in rete nelle scorse settimane ed è stata rilanciata da Forza Italia e Italia Viva. Nel frattempo si moltiplicano le petizioni online.

Continua a leggere



Perché non assegnare il Premio Nobel per la Pace a medici e infermieri impegnati nel fronteggiare l’emergenza coronavirus in tutto il mondo? La proposta è nata in rete nelle scorse settimane ed è stata rilanciata da Forza Italia e Italia Viva. Nel frattempo si moltiplicano le petizioni online.

Continua a leggere

Continua a leggere