I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il racconto di un italiano emigrato a Shanghai: “L’unico vaccino al Coronavirus è il senso civico”



Tornato momentaneamente in Italia all’inizio dell’epidemia in Cina, e rientrato a Shanghai quando in Italia si stava iniziando a fare i conti col Coronavirus, un ragazzo italiano – che ha chiesto di rimanere anonimo – racconta a Fanpage.it la sua testimonianza sulla differenza di gestione dell’emergenza tra i due Paesi e i rispettivi popoli.

Continua a leggere



Tornato momentaneamente in Italia all’inizio dell’epidemia in Cina, e rientrato a Shanghai quando in Italia si stava iniziando a fare i conti col Coronavirus, un ragazzo italiano – che ha chiesto di rimanere anonimo – racconta a Fanpage.it la sua testimonianza sulla differenza di gestione dell’emergenza tra i due Paesi e i rispettivi popoli.

Continua a leggere

Continua a leggere