Il sottosegretario Bonaccorsi: “La prossima estate andremo al mare distanziati”



Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: “Andremo al mare questa estate. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così. Immaginiamo una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un distanziamento”.

