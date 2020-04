I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il videomessaggio di papa Francesco al Tg1: “In Gesù risorto c’è la speranza che non delude mai”



Papa Francesco in un videomessaggio trasmesso al Tg1, in occasione della Settimana Santa che precede la Pasqua: “In Gesù risorto c’è la speranza che non delude mai”. Il papa ha detto di affontare la solennità “gli uni accanto agli altri, nell’amore e nella pazienza, preparando un tempo migliore”.

Continua a leggere



Papa Francesco in un videomessaggio trasmesso al Tg1, in occasione della Settimana Santa che precede la Pasqua: “In Gesù risorto c’è la speranza che non delude mai”. Il papa ha detto di affontare la solennità “gli uni accanto agli altri, nell’amore e nella pazienza, preparando un tempo migliore”.

Continua a leggere

Continua a leggere