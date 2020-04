I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ilaria Capua: “In Cina il virus ha infettato attraverso gli impianti di areazione di un ristorante”



La virologa Ilaria Capua ha commentato i dati dell’ultimo bollettino dell’emergenza Coronavirus in Italia che mostrano un rallentamento nella curva dei contagi: “L’emergenza sanitaria non finirà con l’estate”. Per quanto riguarda il nuovo virus, la via di trasmissione principale resta quella respiratoria ma “uno studio recente mostra come sia entrato nell’impianto di condizionamento di un ristorante a Guangzhou, in Cina, come è successo con la Sars, infettando tre cluster familiari”.

