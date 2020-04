I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ilaria Capua: “Non sappiamo ancora se il Covid-19 sparirà in estate, dobbiamo adattarci al virus”



In un intervento sul Corriere della Sera la virologa Ilaria Capua scrive quello che dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi: “Non possiamo permetterci un’altra catastrofe con le bare nelle palestre e i morti che non si riescono più a contare. Per forza di cose dovremo ripensare ai nostri regimi organizzativi ed intrattenitivi”.

