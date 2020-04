I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ilaria Capua: “Ringrazio madre natura che ci ha mandato un virus che non uccide i bambini”



La virologa Ilaria Capua parla a diMartedì dell’emergenza coronavirus: “C’è una situazione diversa nelle Regioni, la mediazione non può essere politica ma è in mano alle persone: non c’è governo che possa dare la soluzione al problema. Gli strumenti sono l’igiene e il distanziamento, necessario buon senso”.

