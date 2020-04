I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In calo i nuovi malati in Italia, Governo pensa alla fase due



Sono 135.586 i casi di Coronavirus in Italia, di cui 24.392 guariti e 17.127 morti. Rezza (Iss): “Curva tende verso il basso, ma bisogna essere cauti”. Arcuri: “Non siamo a pochi passi dall’uscita dall’emergenza”. Il governo intanto inizia a pensare alla fase due. Negli Usa record di decessi: circa duemila in 24 ore. A Wuhan, in Cina, ufficialmente finito l’isolamento.

