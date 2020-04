I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In casa Internet non va, 12enne mette il banco in campagna per seguire le lezioni di scuola



Giulio ha 12 anni e abita a Scansano, in Maremma, in una casa dove la linea telefonica fissa è guasta da mesi e il segnale per la connessione internet è scarso. Con le scuole chiuse e le lezioni da seguire a distanza, il ragazzino ha trovato comunque un modo per confermare ogni giorno la sua presenza in “classe”…

Continua a leggere



Giulio ha 12 anni e abita a Scansano, in Maremma, in una casa dove la linea telefonica fissa è guasta da mesi e il segnale per la connessione internet è scarso. Con le scuole chiuse e le lezioni da seguire a distanza, il ragazzino ha trovato comunque un modo per confermare ogni giorno la sua presenza in “classe”…

Continua a leggere

Continua a leggere