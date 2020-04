I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In Florida le spiagge sono state riaperte, in migliaia senza distanziamento sociale: “È follia”



A Jacksonville, in Florida, le spiagge sono state riaperte al pubblico dopo un mese. Il distanziamento sociale, però, non viene rispettato. “Uno spettacolo folle”, scrive Tmz. I casi di contagio in Florida sono 25mila circa. I decessi hanno raggiunto quota 726, ma per il sindaco Lenny Curry “si può tornare a vivere normalmente”.

