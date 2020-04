I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In Italia 132.547 casi, 636 morti nelle ultime 24 ore. Boris Johnson peggiora



Le ultime notizie sulla pandemia di coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, martedì 7 aprile. Sono in totale 132.547 i casi di Coronavirus nel nostro Paese, di cui 22.837 guariti e 16.523 decessi. Dal Cdm via libera al dl liquidità: 400 miliardi per le imprese. Approvato il decreto scuola: tutti ammessi alla maturità ma l’esame si farà. Nel mondo si contano oltre 70mila vittime.Negli Usa record di decessi: 1.150 in 24 ore. In Cina per la prima volta nessun morto Il premier inglese Boris Johnson in terapia intensiva, le sue condizioni sono peggiorate. Gli subentra il ministro Raab.

