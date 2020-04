I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In Italia più di 100.000 casi attivi, Pasqua blindata: non uscite di casa



Sono 152.271 di cui 32.538 guariti e 19.468 morti i casi di Coronavirus in Italia. Sono attualmente positive al Covid-19 più di 100.000 persone. Sarà una Pasqua in casa per gli italiani. “Non fate sciocchezze, usate il cervello, continuate a seguire le prescrizioni e non uscite di casa”, ha detto il commissario Arcuri. Videomessaggio di Mattarella: “So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me”. Negli Stati Uniti più morti che in Italia.

