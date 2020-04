I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In lacrime con figlia malata: “Soldi finiti, ci aspettano in ospedale”. Poliziotti fanno colletta



Una pattuglia della Polizia Stradale si è offerta di organizzare una colletta dando una mano a una famiglia umbra ferma in un autogrill a Fabro e diretta in Trentino per una visita oncologica per la figlie. I genitori, dopo aver perso il lavoro a causa della crisi coronavirus, avevano esaurito i soldi e non avevano più il necessario per mettere carburante.

