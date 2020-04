I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In Liguria riaprono alcuni cantieri, l’annuncio del governatore Toti: “Colmate lacune del governo”



Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, ha fatto sapere che firmerà a breve un decreto per la riapertura di alcune attività lavorative, soprattutto cantieri, nonostante la proroga del lockdown totale a livello nazionale fino al 3 maggio: “Colmate alcune lacune del provvedimento governativo, imbarazzante che restino bloccati alcuni cantieri come quelli per la fibra ottica”.

